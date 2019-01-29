批禁華為遭打臉 張善政邀專家談資安 學者一句話反嗆！

2019-01-29 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕華為通訊產品引發資安疑慮，我國正準備開始禁用中國電信設備，前行政院長張善政日前則力挺華為，批政府資安政策紊亂，禁用華為手機更是「抓錯方向」，但說法遭許多知名科技專家打臉，國家高速網路與計算中心副主任兼資安長李忠憲更批他是「政客」。張善政今坦承對資安認知不足，表示要找2名專家來對談資安，李忠憲則用過去說過的話來反嗆張善政。

行政院日前宣布，為確保通訊安全，政府單位多年前就已經禁止採購中國品牌的通訊產品，不排除3月底會再公布禁用的廠商名單；張善政對此在臉書表示，「這是假議題，政治性宣示居多」，且工研院等單位進用華為手機的規定「完全是抓錯方向，沒有必要」。

但張善政的說法遭許多網友抨擊，連台灣駭客始祖之稱的陳盈豪、被網友封為翟神的翟本喬也都發文打臉，國網中心資安長、成大電機系教授李忠憲也直言，除了APP、手機硬體之外，還有內建的軟體，「APP會產生資安的風險，手機上的硬體和軟體也會產生資安的風險」。

面對四面八方的批評，張善政今（29日）再度發文，坦承發現自己對資安實務的認知有所不足，因此要找陳盈豪、翟本喬2位科技專家和他進行一場直播對談，內容「不談政治，不談外交，不談貿易戰，只談技術」。

對此，李忠憲在臉書貼出3年的文章反嗆，「2016年説的：『如果你認為技術可以解決你的資訊安全問題，那麼你不明白問題，你也不明白技術。』，絕對沒有針對任何人，「『只談技術？？？』」。

「資訊安全到底是什麼？」李忠憲也表示，資訊安全就是風險評估、資源配置，管理與技術並重。如果不能夠評估風險的高低，做地圖炮的全面性攻擊，你要有大規模毁滅性武器那樣無限的資源，否則只是刻意為某些高風險的因素護航，混淆資源配置的方法，先要確定風險的來源，才有防禦和達到資訊安全的可能。

他強調，世界上沒有絕對的安全，所以也不會有絕對的資訊安全，風險評估之後投注資源由最高風險往下做，這樣才是解決資訊安全問題的辦法。

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