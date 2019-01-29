韓國瑜要怎麼兌現政見？ 他建議：跟日本統一

2019-01-29 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前赴議會接受質詢，被詢問他12條政見4年內能做到幾條？韓坦承只有路平、愛情產業鏈沒問題，其他像是太平島挖石油、旗津蓋賭場與蓋賽馬場等等卻不敢打包票，因為可行性一直被許多人質疑。對此，臉書粉專「日本統一陣線」發文酸說，只要跟日本統一，韓國瑜的政策幾乎通通可以實現！

「日本統一陣線」發文表示，「最近韓國瑜在那邊說什麼要弄F1，又說要迪士尼，最後通通變成空頭支票，我說韓國瑜你真的不要鬧了，你做不到的東西，跟日本統一，通通可以實現」。

「日本統一陣線」指出，「你要F1，跟日本統一，直接就有鈴鹿F1；你要迪士尼，跟日本統一，直接就有東京迪士尼；你要賽馬，跟日本統一，直接就有日本德貝；你要性專區，跟日本統一，直接就有飛田新地；你要挖石油，跟日本統一，釣魚台就是我們的，馬上讓你挖石油」。

「東西出得去，賣到日本，一顆芒果賣1000塊；人進的來，日本觀光客來台，不會隨地大小便。」該粉專還拿韓國瑜在選前喊的招商口號酸說，「招商成功也不用你陪睡，直接AV女優辦感謝祭就好，三上悠亞、上原亞衣都來台」，更直言「所以我們就知道，韓國瑜沒三X路用，跟日本統一才是最好的一條路」。

此篇酸文一出引起許多網友熱議，紛紛留言笑稱「版主知道太多，太傷韓粉們的心了，它們會傷心到跳愛河 ，選擇不浮起來啊」、「越聽越有道理」、「靠北！我開始相信你了」、「嗚嗚嗚不要再講了，越講我越覺得悲哀」、「魔鏡號直接開來高雄、旁邊就是水龍敬樂園」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/