杜紫宸一則臉書貼文 讓網友朝聖笑翻

2019-01-29 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕前工研院產經趨勢研究主任杜紫宸日前對政府部門禁用華為手機提出質疑，成大教授出面解釋時直言「這個人沒有任何網路的基本概念」，現又有網友發現杜紫宸過去曾在臉書表示，「如果你還看得到這一貼，那表示我們有『特殊關係』。」可是該篇貼文隱私設定為「公開」，意指所有人都能看到，網友紛紛朝聖笑說「不愧是1983年就寫資安論文的專家」。

政府日前陸續禁止公務部門使用華為手機，公務用3C產品也將禁止連結或下載中國社群平台，此舉卻被杜紫宸反問政府「why bother？」對此，成大教授李忠憲出面解釋，若使用華為手機，用戶資訊將被傳送到中國，還說「這個人沒有任何網路的基本概念，可能連網路分成幾層都不知道」。

有網友發現杜紫宸於去年11月25日的臉書貼文寫道，已經刪除所有好友的連結，準備退出臉書，並強調「如果你還看得到這一貼，那表示我們有『特殊關係』。」不過該篇貼文的隱私圖示為「地球」，表示貼文是公開發佈，所有人都看得到。網友在底下留言「全世界的人都看得到你這則發文好嗎」、「要不要先去問一下你孫子fb怎麼用」、「你開地球啊」、「杜爺爺到底跟多少人有特殊關係啊」、「阿伯你確定有設隱私嗎」等。

杜紫宸臉書全文

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