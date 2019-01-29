馬英九「曾經謝謝我」 陳明通：後來把我給忘了

2019-01-29 18:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕陸委會主委陳明通今（29）日拜會台南市長黃偉哲，陳明通強調，兩岸關係絕對是戰略課題，主權賽局純對是零和遊戲，可是中共對台灣非常霸道，「你的就是我的，我的還是我的」，中共今天讓利給你，就是連本也要拿回去，尤其在中共總書記習近平發表「習五條」之後，「統一進程」這支箭已射出去，「回不去了」，台灣面臨嚴峻挑戰，不要懷疑中共對台武攻威脅，「國際情勢各國都為我們捏把冷汗，我們更不可等閒視之」，應該要謹慎面對，在主權與經濟雙層賽局，「顧腹肚、顧佛袓」同等重要以智慧及勇氣面對因應。

陳明通也向前總統馬英九喊話，在前總統陳水扁任內他被賦予的任務就是「明明白白要三通」所奠下基礎，才有後來馬政府時代的兩岸直航等，馬英九剛就任總統時還曾謝謝他，可是後來把他給忘了；他指出，「陳明通」在兩岸三通歷史上有貢獻，民進黨執政從陳水扁到蔡英文的兩岸政策，也絕不是鎖國政策，而是要守住台灣主權，「中華民國」這本護照要拿住。

黃偉哲表示，地方配合中央兩岸政策，拚經濟也是要在守住主權的前提下，這應該不分政黨派系。

黃偉哲說，國際政經局勢劇烈變化，美中貿易戰雖已進入貿易代表談判的階段，但前途不明，由於中國製造已不再有成本優勢，加上匯率風險日益增高，許多外商開始從珠江三角洲、長江三角洲一帶遷離，其中也有台商表明回國投資的意願，因此，中央與地方應把握此一契機，建立完善的台商回流機制，台南市政府也希望陸委會能大力協助。

黃偉哲表示，希望陸委會與台南市政府成立「台商回流專案小組」，中央與地方一同研議如何縮減行政流程、強化對外宣傳力道，將更多符合中央戰略規劃與地方就業需求的優質企業，引入台南設廠，共同實現鮭魚返鄉，成就南北均衡發展。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/