嘉市議員郭明賓臉書坦言涉賄選 願主動請辭議員

2019-01-29 16:00

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕無黨籍嘉義市議員、前副議長郭明賓今天下午2點多，在其臉書發布「請辭議員新聞稿」，坦承在去年地方公職人員選舉時有賄選行為，現在除了願承擔法律責任，也願意主動請辭議員的職務，來昭信悔悟決心，典證國家打擊賄選之貫徹。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/