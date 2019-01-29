坦承選舉期間賄選 嘉市無黨籍議員郭明賓請辭

2019-01-29 16:04

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕去年選舉期間，無黨籍嘉義市議員郭明賓被控涉及透過樁腳向選民賄選，嘉義地方檢察署去年底向嘉義地方法院提起當選無效之訴，預計明天第一次開庭，郭今在臉書上發出請辭新聞稿，坦承去年地方公職人員選舉期間賄選，願承擔法律責任，也主動請辭議員職務。

嘉義市議會秘書長吳金對表示，郭明賓今到議會遞交辭職書，任期到30日，議會尊重他的決定，將依規定呈報內政部備查。

嘉義市選舉委員會副總幹事柯國振表示，地方民意代表涉有刑事案件經判決確定、宣告褫奪公權，缺額依公職人員選舉罷免法第74條予以遞補，然而郭明賓為自行請辭，缺額仍待判決結果出爐，依規定處置。

郭明賓請辭新聞稿全文如下：

郭明賓請辭議員新聞稿

「去年九合一選舉，因個人身體出現狀況，且加上參選人數的爆炸，明賓為信守對選民服務的承諾，遂一時不計後果，挺而走險請幾位朋友幫忙做出違法情事，如今面對法律的制裁，心中一片坦然，惟對讓支持者陷於犯罪案件，懇求法官盡可能不要罪責他們。

明賓坦承賄選，除了願承擔法律責任外，也非常後悔自己的不智行為，本人願意主動請辭議員的職務，來昭信個人悔悟決心，以典證國家打擊賄選之貫徹，明賓往後願意在個人能力所及之下，一如往昔的照顧弱勢回饋公益且服務市民。

最後明賓再次以最誠懇的心感謝大家，未來能讓我用最正確的方式來服務大家，謝謝。」

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