名嘴挺華為「台灣必須捍衛中國」 遭網友噓爆

2019-01-29 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為通訊產品引發資安疑慮，陸續遭美國等國家抵制禁用，我政府也正準備開始禁用中國廠商的電信資通訊設備，包含華為的電信設備。對此，藍營名嘴黃智賢表示，美國發動全球圍堵華為如同德國納粹，還呼籲台灣人要捍衛中國人的生存和璀璨的未來。網友見狀紛紛狂噓，怒批「捍衛個屁」、「噁心到極點」。

美國政府除禁用華為設備外，美國司法部今更正式對華為、其子公司，以及其首席財務長孟晚舟依詐欺、竊取商業機密、違反伊朗制裁令，共計23項罪名起訴

日前才在臉書表示「我當然用華為手機」，還透露自己擁有2支手機，品牌分別是Oppo跟華為，自豪「這就是我比台獨腦殘優秀」的黃智賢，今天又在臉書發文替華為抱不平，她表示，美國一步步，發動了對中國的全面圍堵和挾制，中國人用聰慧和血淚，賺來一點外匯，都算是罪行。

她生氣的說，美國發動全球對華為的圍堵，像是新版的麥卡錫主義，更像納粹德國時，對猶太人的妖魔控訴。「中國並不需要犯什麼錯，中國也並沒有犯什麼錯，中國只有一條罪，一切只因為中國的復興，威脅了美國和盟邦的利益」。

黃智賢最後還呼籲，這是21世紀的帝國主義。「台灣人，可不可以醒過來？我們必須捍衛我們中國人自己的生存，和璀璨的未來。」

黃智賢的臉書貼文被轉到PTT後遭網友噓爆，紛紛留言砲轟「 我是台灣人 支那人乾我屁事」、「移民中國了沒？沒的話就少在那邊放屁」、「愛支病末期患者，會出現腦袋不清的現象」、「捍衛中國人這種垃圾工作就交給兩岸一家親的支持者」、「偷技術被封殺是死好活該 捍衛個雕毛」、「有看到中國央視主播的既視感」。

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