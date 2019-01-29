親中能賺大錢？ 綠委怒轟：國民黨還繼續欺騙人民

2019-01-29 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫岳父高育仁，日前提出兩岸應建立共同史觀、簽署和平協議等主張，朱立倫昨受訪指出，各智庫趕快努力去研究，兩岸最重要的就是相互尊重。對此，民進黨立委林俊憲怒批，國民黨至今仍用「親中能賺大錢」在欺騙台灣人民。

朱立倫的岳父高育仁日前提出兩岸建立共同史觀、簽署和平協議等主張，讓朱的兩岸立場受檢視，盼能否推動簽署兩岸和平協議，對此朱立倫表示，那都是智庫研究，各智庫就趕快努力研究，他也強調希望對岸尊重台灣存在的事實，以及民主自由的生活方式。

「國民黨繼續用『親中能賺大錢』欺騙民眾，錢到底能進誰的口袋？」對此，林俊憲在臉書轉貼相關新聞表示，高育仁和朱立倫這對翁婿，一個鼓吹簽署和平協議，好做更多中國生意，另一個聲稱親中可以賺大錢，騙取台灣人選票。

林俊憲批，實際上中國領導人習近平早就一再強調，只有一國兩制、一國兩制下也沒有民主自由，而國民黨目前在拿不出任何具體政策的情況下，卻只想拿「親中」當萬靈丹，欺騙台灣人民「親中」能解決台灣的問題。

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