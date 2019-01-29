羅智強批陳菊規避氣爆國賠責任 賴瑞隆反嗆「當時中央政府置身事外」

2019-01-29 16:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨台北市議員羅智強日前質疑，現任總統府秘書長陳菊擔任高雄市長期間，以「代位求償」方式規避高雄氣爆國賠責任。民進黨高雄市立委賴瑞隆今發布新聞稿表示，代位求償計畫，最大目的是讓受災民眾在最短時間內拿到賠償金，得以儘速重整家園，相較於許多法律爭訟受害家屬遲遲無法獲賠，應是最佳方案，相較新北市的八仙氣爆採取曠日廢時法律訴訟，高雄市政府的這個做法，仍然是台灣重大災害中，最快能夠獲得法律上損害補償的方式。

賴瑞隆強調，高雄氣爆發生遠因緣自早期中央政府埋設管線缺乏管理，而氣爆發生當時，時任行政院長江宜樺曾召開檢討會議，確立「不立專法、不設專責機構，不編特別預算」三不原則，當時國民黨副主席兼秘書長、總統府秘書長曾永權召開黨政小平台會議，更曾對經濟部說，「不要搭舞台給高雄市政府，讓經濟部處理石化管線是送舞台給高雄市政府來卸責」；賴瑞隆痛批，「當時中央政府置身事外的心態，讓各界感到訝異憤怒」。

賴瑞隆強調，氣爆發生4年後，相關的政治攻擊又在進行，若有弊端這四年來國民黨議員會放過嗎？檢調會放過嗎？他並說，高雄市社會局對氣爆經費設有「感謝有您-大高雄向前行-81石化氣爆資訊網」，對於受害民眾的扶助事項、捐款查詢，與善款運用皆一一記載，並年年向行政院函報備查，呼籲惡意攻擊者有任何不法就去檢舉，不要再含沙射影、抹黑造謠，扭曲歷史事實真相。

時隔4年，高雄氣爆再度引發爭議。國民黨台北市議員羅智強27日指現任總統府秘書長陳菊在擔任高雄市長期間，處理高雄氣爆，以「代位求償」方式規避國賠責任，讓災民錯過國賠時效、放棄國賠。總統府發言人黃重諺日前則反諷羅智強，對於相關事務的陌生與不健康的問政態度，要羅與其做這些不實指控，不如加快對各項市政的了解。

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