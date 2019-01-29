讓柯文哲輔選必死？他點出主因：組黨就失去價值

2019-01-29 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲推舉的立委補選候選人陳思宇慘敗，引發外界質疑柯文哲的輔選效果不佳，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，這是因為柯文哲屬於「娛樂咖」，並非「政治咖」。

胡幼偉在其臉書表示，從本體論，柯文哲屬於「娛樂咖」而非「政治咖」，因此柯文哲越脫線，「娛樂效果（笑果）愈強」，他就能坐擁大批粉絲，這也是為何柯文哲市政處理得不盡人意，還能夠連任的原因。

胡幼偉分析，柯文哲輔選效果不佳，也是因為「娛樂咖」的性質所致，柯文哲只要開始傳統政治性的輔選，像是替人站台、掃街拜票，「效果一定很差！」因為這是「政治咖」的行為，「一個典型的娛樂咖，不該自甘墮落到去做傳統政治咖做的事情。所以，他輔選的人，必然死得很慘！」

至於最近備受關注的組黨問題，胡幼偉說，柯文哲的票房來自於「非政治」、「反政治」，組黨無異於背叛「娛樂」轉向「政治」，若柯文哲開始認真組黨，「對大眾而言，也就沒有存在價值了」。

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