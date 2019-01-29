新潮流智庫遭砸 段宜康：不厚道、曾資助砸門者

2019-01-29 16:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨新潮流辦公室、台灣新社會智庫協會昨天遭江姓男子砸毀玻璃門。民進黨立委段宜康今受訪表示，他與江先生認識很久，過去也多次資助江先生，但只因他不替江先生消除前科，就被指責是政客，非常不公平、不厚道。

位於立法院旁濟南路的新潮流辦公室，昨上午遭江姓男子持磚塊將智庫的玻璃門砸毀，並留下紙條「抗議民進黨與新潮流集團，吃香喝辣，忘了人性，而不知苦民所苦」、「偽政客」。

民進黨新系立委段宜康今天上午在立法院受訪時表示，他跟這位江先生認識很久，因為這位江先生參與了民進黨早期許多街頭運動，民進黨比較資深的立委大概都認識。但最近20年，江先生常到民進黨中央黨部或在立法院向民進黨立法委員要求資助。

段宜康說，過去只要碰到江先生提出要求，他都會給江先生一些資助，至今已經非常多次。最近江先生再次跟他聯絡，是在1月17日的下午5時多，江先生打電話到他立法院研究室，向他助理說自己生活有困難，希望他能夠幫助。

段宜康表示，以他這麼多年的經驗，還有朋友間互相知會，大家都有陸陸續續資助江先生，他大概知道江先生沒有穩定的工作，「當他（指江先生）伸出手，我們就幫助他的方式，並不是一個好的方式」，所以就沒有回應，這是第一次沒有回應江先生。

段宜康指出，上星期五江先生打電話到他研究室後，就到台灣新社會智庫找他，但他不在辦公室；江先生向智庫人員提出要求，因為江先生想去保全公司應徵，但因江先生有竊盜前科，所以希望能幫忙把前科消除，「這沒有任何一個人做得到，也不應該做」，因此沒辦法回應江先生的要求。

段宜康說，不曉得是不是這樣讓江先生不滿，所以昨天到台灣新社會智庫去把玻璃門踢破、貼一張紙指責他是政客；江先生對他做這樣的指控，「是非常不公平、不厚道」，江先生把大家過去的協助都一筆抹煞，企圖在政治上做一些攻擊。

另外，段宜康表示，希望江先生能摸摸良心，自己去算一算，民進黨這些朋友、包括中央黨部到底給過多少幫助，希望江先生能夠認真在社會上腳踏實地，就不會沒有飯吃。

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