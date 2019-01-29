虧韓國瑜腦袋最近不靈光 李佳芬︰拜託民眾別再摸他的光頭

2019-01-29 16:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不少女韓粉喜歡摸高雄市長韓國瑜的光頭，導致他的頭時常受傷，夫人李佳芬今天虧說，韓國瑜最近腦袋不太靈光了，再摸下去可能智商會下降，拜託大家別再摸了。

高雄第2艘電力渡輪「旗福二號」今天下午下水啟用，邀請高雄市長夫人李佳芬擲瓶。李佳芬致詞時說，原以為渡輪是燃油的，旗福一、二號是不會污染的電動渡輪，高雄的渡輪非常棒，不亞於國外，尤其是夕陽西下更是美極了，她希望大家能揪團一起到高雄玩，感受高雄的熱情與溫暖。

針對韓國瑜傳出發紅包時握手拉傷，李佳芬拜託市民輕輕握一下手就好，韓國瑜回去手有一點腫，有幫他按摩。

媒體詢問：「韓國瑜發紅包時，有不少女韓粉愛摸他的頭」，李佳芬聽了哈哈大笑說：「他的腦袋瓜最近不是很靈光，出去摸頭、拍頭太多了」。

李佳芬拜託大家不要再摸韓國瑜的頭，因為「他最近腦袋不太靈光了，再摸下去可能智商會下降」

媒體問說：「你會生氣嗎？」，李佳芬答稱「不會啦」，但韓國瑜從選舉以來，大家喜歡摸他的頭，她也覺得有點奇怪，韓國瑜的頭就時常受傷、被抓傷，有一次還蠻深的，拜託大家看到市長就打招呼，他就非常開心了。

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