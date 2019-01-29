最新全球清廉排行！台灣分數持平 中國跌至87名

2019-01-29 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕「國際透明組織」（Transparency International）公布最新2018年清廉指數排行，台灣與2017年持平，維持在63分，在180個國家或地區中排名第31名，較去年第29名略為下滑；中國清廉指數則持續惡化，去年41分，今年僅得39分，排名也從第77名跌落到第87名。

根據「國際透明組織」調查指出，2018年全球清廉指數平均僅43分（總分100，分數愈低愈貪腐），逾2/3的國家分數低於50分，代表全球約有60億人口活在貪腐國家中。

丹麥擊敗紐西蘭成全球最清廉國家

該調查分析指標包括新聞自由、言論自由等等，調查對象為專家或商業人士，台灣在2017年得分為63分，2018年分數持平，不過排名從第29名略為下滑至31名，而丹麥則以88分居冠，紐西蘭87分無緣達成清廉三連霸，芬蘭、新加坡、瑞典和瑞士均為85分）並列第三。

中國貪腐嚴重 清廉指度再度下滑

除新加坡外，在亞洲國家和地區中，香港（76分）、日本（73分）居亞洲二、三名，中國分數再度下滑，僅得39分，在180個國家或地區中排名第87名；北韓14分排名第176名；全球最貪腐國家為索馬利亞，得分僅10分，連續2年當任貪汙爐主的位置。

該調查報告指出，全球貪腐持續蔓延，甚至導致民主危機，數據顯示，儘管取得了一些進展，但大多數國家仍未能控制嚴重腐敗。

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