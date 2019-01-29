批東元防爆裝置全不合格 黃國昌：還有臉罵我不實抹黑？

2019-01-29 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立法委員黃國昌昨（28）日召開記者會，踢爆東元電機子公司安柏電機，涉嫌偽造證書販售假防爆產品給台電高雄大林電廠，而台電根本已經知情，要求台電及東元給大眾交待。而黃國昌更於臉書發文爆料，東元不做解釋還批他「不實抹黑」，不斷試圖找人私下傳話，喊冤說是誤會又威脅要提告，「被揭發後竟然還有臉罵我不實抹黑，到底有沒有羞恥心啊？」

黃國昌與同黨律師邱顯智指出，防爆裝置事關職安，依法相關裝置在勞動部職安署皆有資料，但安柏的防爆裝置不符工研院標準，其安全證明文件也是偽造。黃國昌也質疑，安柏電機曾與台電合資成立「台灣汽電共生公司」，且安柏董事長張松鑌也曾擔任汽電公司的監察人，與台電高層關係密切，黃國昌質疑，台電是否因此對安柏消極縱容，陷所有台電同仁於危險之中。

而東元電機協理張松鑌表示，安柏電機供應台電的防爆裝置，全數是美國哈柏公司（Hubbell）原廠產品，均通過工研院及產業安全技術中心的合格證明，相關證書會出現疑慮，是因安柏承辦人員擔憂資料遭盜用卻又欠缺法律常識所致。

對此說法，黃國昌於臉書發文爆料，東元集團不斷試圖找人私下傳話，一方面喊冤說是「誤會」，一方面恐嚇威脅要提告，「不如好好坦白交待所有犯罪情節」、「別想私下來一邊摸頭示好、一邊恐嚇施壓。我是看不懂你們這種錯亂的行為到底是在幹嘛！」

黃國昌更痛批，針對此偽造文書的犯罪行為，東元除了批評是「不實抹黑」之外，根本在閃躲兼說謊。因為工研院公文已指證防爆設備「檢定合格證明書影本」與正本不符，而台電也針對防爆設備的「申報登錄完成通知書」向勞動部職安署求證，勞動部也回函「並無前述號碼登錄案件」，代表根本是假的。

黃國昌痛批，東元集團喊冤說「有心人士惡意攻訐」，難道指的是「工研院」與「勞動部職安署」？「迄今為止，東元為何不敢針對問題回答？還要繼續欺騙嗎？」、「東元造假、被揭發後竟然還有臉罵我不實抹黑，到底有沒有羞恥心啊？」、「請放話要保留法律追訴權的東元集團黃茂雄，公開道歉！」

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