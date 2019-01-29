求國泰民安 蘇貞昌回故鄉參拜祈福

2019-01-29 15:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天（29日）回到故鄉屏東，在出席熱帶農業博覽會開幕活動，並視察台灣燈會主燈區後，特別趕往屏東市慈鳳宮、聖帝廟、東山寺、玉皇宮等廟宇參拜祈福，祈求風調雨順、國泰民安，所到之處受到民眾熱情歡迎。

行政院長蘇貞昌上午11點10分許抵達屏東市慈鳳宮，在慈鳳宮董事長杜灴城、屏東縣副縣長吳麗雪、立委周春米等人陪同下，虔誠向媽祖上香祈福。

蘇貞昌表示，他做行政院長，身為屏東子弟回來故鄉，第一個就是來到屏東市慈鳳宮拜拜，向天上聖母媽祖婆祈求保佑我們國家風調雨順、國泰民安，可以讓我為國為民做事情能順利，給我們社會拚經濟、百姓平安幸福，媽祖廟是他從小時候跟著阿嬤、母親來拜拜，過年過節也一定來，感謝媽祖保佑眾生，也包括他。

蘇貞昌還說，過年期要跑全國，十分忙碌，有許多廟寺期待他去，他全國第一個就來故鄉屏東，祈福讓國家更好，讓屏東更好；屏東人做行政院長，所以屏東需要的建設他都會很關心，會盡力幫忙。

他接著步行前往聖帝廟參拜，再轉往東山寺、玉皇宮參拜祈福。

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