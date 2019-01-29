習近平倡一國兩制台灣方案 佔中三子：先給香港真普選再說

2019-01-29 13:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對中國領導人習近平月初向台灣拋出一國兩制的台灣方案，佔中三子之一、香港中文大學社會系副教授陳健民今來台出席政大研討會時說，沒有民主普選，就無法實行真正的一國兩制，在這種情況下，拿一國兩制跟台灣談「根本是笑話」；陳健民強調，中國要談一國兩制，先給香港真普選再說吧。

「佔中三子」、戴耀廷、朱耀明、陳健民今來台出席政大社科院舉辦的「雨傘運動與東亞民主展望論壇」，回顧佔中運動的審判過程，並對港台兩地面臨中國銳實力壓迫提出反思。

有鑑於去年三月來台出席論壇，卻遭親中港媒抹黑成「港獨台獨合流」，香港大學法律系副教授戴耀廷今受訪時強調，此種利用自由空間、配合專制政權打壓自由的情況，正是中共銳實力的展現；他認為，港台兩地共同面對中國銳實力的入侵，還是要回到基本點，集結串聯港台的公民社會力量、共同對抗。

戴耀廷並說，儘管佔中運動在過去的媒體民調顯示，香港社會中僅有20%的人支持，但他認為「要改變社會不是數人頭、也不是比哪邊人多」，而是要有一群願意透過行動、抗爭的人，點燃並延續社會的改革之火；戴耀廷說，如果透過他們的坐牢，能點燃更多人心中的希望、讓更多人繼續透過公民抗命改變社會，坐牢「其實非常非常值得」。

中研院社會所副研究員吳介民說，佔中九子的審判是中共收回香港主權後首次大審判，將對香港未來的民主運動種下深遠影響；他認為，美中兩強的對抗局勢，其實跟中共政權過去這段時間內的傲慢態度非常有關；吳介民說，港台兩地同樣面臨中國銳實力的入侵，民間社會應有更多交流、共同思考如何面對中國入侵，不應因害怕而有所畏懼。

2014年港人為向港府爭取真普選爆發雨傘運動，包含香港大學法律系副教授戴耀廷、香港中文大學社會系副教授陳健民與牧師朱耀明在內等人，卻遭港府以「煽惑他人作出公眾妨擾」等罪起訴，最終審判結果預計四月出爐，戴耀廷等人最重可能被判七年徒刑。

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