台鐵作7000件「安全第一」背心 黃國昌痛批「表面功夫」

2019-01-29 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵為了凝聚員工向心力，發起「我愛台鐵運動」，還做了7000件「我愛台鐵，安全第一」紅背心，要員工在春節疏運期間穿上，引來各界批評，時帶力量立委黃國昌也在臉書痛批台鐵是在做「表面功夫」。

台鐵產業工會今在臉書質疑，難道買了7000件背心就能改善行車安全問題？此事更加印證台鐵的作秀與官僚，而諷刺地是，台鐵最缺乏的是「列車的料」，為何台鐵不把心力花在這。台鐵產業工會也直言：「車站員工連最基本的床墊都沒有，產工每次提出車站設施改善事項，鐵路局常常說預算不足…就連產工昨天提出高雄地下化車站有柴油廢氣，要常使用排氣設備，還傳出「電費太貴所以沒有開」的說法，鐵路局連發給員工可以過濾柴油廢氣的口罩都不肯，卻可以同時快速採購7000件背心，到底把員工權益跟運輸安全放在哪裡？」

黃國昌也在臉書轉貼台鐵產業工會的文章，並批評：「該改的不改、該買的不買，台鐵搞這種表面功夫到底是在幹嘛？」許多網友看見台鐵的7000件紅背心，也紛紛質疑：「這就是官啊！」、「台鐵何時要民營啊？」、「台鐵不但爛到底 ，連美感也沒救了嗎？」、「會翻車一定是對台鐵的愛不夠啦！」、「靠信仰跑車。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/