鍾小平爆料：柯文哲曾計畫讓韓國瑜當北市副市長

2019-01-29 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員鍾小平今（29）天南下與高雄市長韓國瑜見面，並爆料在韓國瑜離開北農後，柯文哲除了讓他當市府顧問，原本計畫是要換掉某個副市長，並由韓國瑜接任。對此，韓國瑜僅表示不清楚柯文哲怎麼想，但的確擔任過柯市府的市府顧問3天，之後因民進黨施壓而離職。

據《蘋果》報導，鍾小平表示，由於受台北市選民之托，特別南下拜託韓國瑜能給一些「韓版」春聯、紅包與吊飾，還拿了一個超大行李袋稱：「能有多少就拿多少」、「希望滿載而歸」。

除此之外，鍾小平還爆料，韓國瑜在北農擔任總經理時表現優良，但因民進黨立委段宜康的助理硬要總經理的位置，韓國瑜只好黯然下台，隨後柯文哲即安排韓國瑜到台北市政府當市府顧問，但因民進黨新潮流追殺，韓國瑜只作了3天就離職。但事實上，柯文哲本來是規畫是「韓國瑜當完北市顧問後，就直接接副市長」。

而對於柯文哲本來打算換掉哪位副市長？鍾小平僅表示「我不能說」，但那時台北市議會都在傳韓國瑜要接副市長了。

對此爆料，韓國瑜僅表示，不知道柯文哲心裡怎麼想，當時他接到的指令是當市府顧問，後來也去報到3天且凖時上下班，「當然後面爆發一些事情，我就離開了」、「我當時接到的指令是當北市顧問，沒有副市長職務」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/