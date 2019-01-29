獨家》電影文宣事業全變KMT黨營 黨產會揭最早史料解謎

2019-01-29 13:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反對中正紀念堂轉型的老藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君，一巴掌揮出黨國長年掌控演藝圈印記，熟稔黨營文宣事業的黨產會委員表示，過去台灣電影長年為政治服務，國民黨中央宣傳部在戰後先派人抵台接收電影攝製場、日產戲院，黨產會已找到最早文件佐證不當黨產。

黨產會委員強調，為何台灣演藝圈藝人、電視台大多數支持國民黨，須爬梳政治文化結構才能解謎，這最早可追溯至「中央宣傳部接管台灣文化宣傳事業計畫綱要」，國民黨光靠這一紙公文，就將電影、廣播及報紙全收，演藝圈等於歸給黨直營控制。

據黨產會調查，1945年9月20日，國民黨中宣部代電台灣省行政長官公署長官陳儀，檢附「中央宣傳部接管台灣文化宣傳事業計劃綱要」一份，請求長官公署予以協助，以利接收日產。

「二戰才結束一個月，就馬上來劫收！」委員指出，該綱要第1點記載「本部派遣特派員隨同台灣行政長官前往該區，協助接管敵偽經營之新聞出版廣播電影及其他文化事業」。

「國民黨比長官公署還大！」委員提及，國民黨中宣部更在第2點要求，「敵偽機關或私人經營之報社、通訊社、出版社及電影製片廠、廣播台等，一律予以查封，由本部會同省長官公署接管」。

委員指出，該綱要第3點更離譜，明定「前項沒收查封之報社、通訊社、出版社、電影製片廠、廣播電台等所有印刷機器、房屋建築、工作用具其他財產，經中央核准後，由本部特派員會同公署啟封利用，為便於推進本黨之宣傳計，中宣部有優先利用之權」。

委員強調，該史料重要之處在於可解釋為何文化事業全變成黨營，內容涉及中影、中廣，證明黨產取得自始不當，更非國民黨所稱「戰敗賠償」，而是大辣辣用公文通殺將國產吞為黨產。

據黨產會調查，國民黨以一紙公文接收日產戲院，成立中影「第一桶金」則來自日產「大世界戲院」，所充當公司200萬股本，股份登記給蔣經國等16人；而中影在馬英九擔任黨主席任內，以31.4億元賤價出售給郭台強。

此外，黨產會去年10月認定中影為國民黨附隨組織，在上週已審核通過中影2134萬元年終獎金案；據透露，中影年終最低保障1個月薪水，且按績效發放，今年一名負責挑片員工，因所選電影去年火紅賣座，可領到破100萬元年終。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/