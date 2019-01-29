評論柯文哲、蔡英文2020總統路 呂秀蓮：要問何德、何能？

2019-01-29 15:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市立委補選，台北市長柯文哲陣營推出的陳思宇敗選，也讓外界更關注柯文哲2020動向。前副總統呂秀蓮今天受訪表示，最近兩次選舉可看到，民調起起伏伏，大家要冷靜，不要迷信個人魅力，而應認真了解各候選人，何德何能？品德、功德如何？談到民進黨，呂秀蓮也暗酸蔡英文總統，「不是到西門町吃吃鴨掌就可以治國，我們要檢驗她的何德何能」。

呂秀蓮今天舉辦「藍綠講堂：一中、兩中、一中一台」座談，會後被媒體問到柯文哲陣營在這次立委補選落敗，對於柯文哲2020總統之路的影響？

對此，呂秀蓮回應，最近2次選舉，民調起起伏伏，沒有永遠的勝利者，柯文哲在台北市以外的縣市，民調支持度都高於台北市，她認為這是因為台北市民已經給柯文哲4年，柯市府施政不及格，外縣市卻沒有這樣的切身體驗。

呂秀蓮表示，大家覺得台北市4年施政成績不好，柯必須要告訴大家，這樣如何可以治理全台灣？若擔任總統，還要因應國際、特別是中國的各種威脅，「大家冷靜一點，不要迷信個人魅力，認真了解各種各種候選人，何德何能？明年總統候選人應該要接受嚴格檢驗，品德、功德如何？憑什麼領導台灣？」

而民進黨今年4月將進行總統候選人黨內初選，呂秀蓮則表示，民進黨一樣也要嚴格檢驗，民進黨去年11月24日選舉受到空前挫敗，不能靠網路聲量、網紅小編，到西門町吃吃鴨掌，這樣就可以治國（蔡英文日前突襲西門町，到老天祿滷味購買鴨翅等商品），我要嚴厲提醒她，該檢討、該改進做多少？2300多萬人的安危禍福，繫於一身，我們要檢驗她的何德、何能。

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