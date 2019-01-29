穿防彈背心、戴鋼盔 總統首度視導新兵打靶

2019-01-29 13:15

〔記者涂鉅旻／台中報導〕總統蔡英文今日赴台中成功嶺視導參加新訓的志願役官兵，並身穿防彈背心、戴鋼盔視導175公尺實彈射擊。蔡英文稍早演說時，向官兵提出3任務，分別為持續精進訓練方式並跟上時代、在嚴格要求訓練同時妥善照顧官兵、把對國軍未來希望投射在新進官兵身上。軍士官幹部也應擔負培訓下一世代國軍的重大使命，讓年輕人在軍旅之中遇到一個老師。

蔡英文稍早視導新訓官兵打靶後，接著到餐廳和官兵共同用餐、頒發加菜金，並在演說時細數近期到各部隊視導的情形。總統表示，面對已改變的軍事威脅，國防部強化本島東部防禦能量，優先部署防空飛彈，因此她先到花蓮檢視天弓三型飛彈部署進度。而災害防救是國軍平時重大任務，因此她到桃園市八德區見「跟我奮戰過的戰友」。

另，中科院創立50週年時，她視導系統製造中心，加速飛彈量產，這也是她2年前就要求中科院的任務，除檢視進度，更交付中科院下個50年的任務，就是她所堅持、國人期盼的「國防自主」。

總統表示，她今天先到台中清泉崗基地，也是我國IDF經國號戰機的大本營，她推動的國造高教機，也將在不久之後在該地試飛，隨後並視導五八砲指部，因為他們幾週前的精實演訓，獲得民眾讚賞，而為何她要來成功嶺，「原因就是你們（新訓單位官兵）」。

蔡英文表示，甫選擇簽下志願役、投身軍旅的官兵，有人因對軍旅生涯有嚮往，或是薪水穩定，或一時找不到人生方向而「簽下去」，但無論什麼原因，「你們都做了個正確的選擇」。她也要在場官兵看看周遭長官，也曾作出從軍決定，包括陸軍司令王信龍上將，堅持下去就可以翻轉人生、讓生活穩定，並在穩定中努力向前，找到未來生涯發展方向與機會。也許20、30年後，新訓官兵會向王司令或其他長官一樣，贏得社會尊敬。

蔡英文也說，她作為三軍統帥，認為優質軍人是戰力核心，期許優質軍人成為社會發展動能，藉精實訓練培養具戰鬥力官兵，及具團隊合作精神、刻苦耐勞的人才。她更要求國防部讓官兵能運用第二專長。她清楚告訴各位由民轉軍者，確實會有些辛苦磨合過程，也有很多人不習慣營區約束與限制，但這正是對人生的訓練、考驗，唯有堅定意志、勇於面對挑戰，很快能超越自我、找到未來發展方向。

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