卓榮泰暗指藍將「卡朱」 朱立倫回嗆：把自己變強較重要

2019-01-29 12:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨有「四個太陽」馬、王、朱、吳競爭2020總統提名，民進黨主席卓榮泰昨意有所指表示，國民黨不會派出最強、但會派出最有企圖心的人，暗指藍營「卡朱」，已經表態參選2020的前新北市長朱立倫今天回擊，不知道民進黨有什麼方法，但與其用奧步選舉，「不如把自己變強比較重要。」

朱立倫今天為三重立委補選參選人鄭世維站台，受訪回應卓榮泰的說法，指民進黨現在是執政黨，要把台灣經濟變好、改善兩岸關係，讓民眾過好日子比口水還重要，如果只是開芭樂票，民眾沒辦法接受。

外傳前立法院長王金平拜訪高雄市長韓國瑜時，表示朱立倫擔任國民黨主席時力薦自己選總統，當他認為2020才是因緣具足的時候，朱立倫回應，「這都是過去的事情，現在講歷史沒有意義」，自己擔任黨主席時，曾4次拜託吳參選、5、6次拜會過王院長，請他參選，甚至洪秀柱在決定參選以前，也曾請王院長出征。

而外傳有意競逐2020總統大選的國民黨主席吳敦義，將邀台商吃飯，由於是由中常委出資，是否擔心串連黨員資源較不足？朱立倫笑說，自己每天都跟基層在一起，像是今天和市議員蔡明堂以及鄭世維等黨員在一起，強調黨內也有前輩建議要邀約黨內先進聚餐，自己也很感謝這些好意，表示初選只是過程，不希望這些過程造成不愉快、對立或者競爭情形。

另外，吳敦義日前更換臉書封面為「2020為台灣努力」，和朱立倫宣布參選總統的「2020為台灣打拚」口號雷同，朱立倫則笑說，吳主席領導國民黨，當然2020要為台灣努力，不管是提名總統或立委候選人，主席2020都要領導國民黨為台灣、為中華民國努力。

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