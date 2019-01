委內瑞拉危機》美國要各國選邊站 台灣：與自由力量站在一起

2019-01-29 12:44

〔記者呂伊萱/台北報導〕委內瑞拉陷入危機,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)直言「現在是各國選邊站的時候」,呼籲各國與民主勢力站在一起。對於委內瑞拉政局,外交部正式聲明雖未表態承認瓜伊多領導合法性,不過外交部在推特上轉發龐皮歐發言,並呼應說「台灣與自由的力量站在一起」。外交部今並重申,我政府樂願提供委內瑞拉必要的人道援助。

委瑞內拉反對派領袖瓜伊多於23日自行宣告成為「臨時總統」,取代社會主義派獨裁總統馬杜羅(Nicolas Maduro)。瓜伊多迅速獲得美國、加拿大與中南美洲「利馬集團」中大部分國家的承認與支持,歐盟也發表聲明,要求不能漠視委內瑞拉人民的聲音。

聯合國安理會並在美國要求下,於26日就委內瑞拉案召開會議,美國國務卿龐皮歐於會議中直言:「現在是各國家選邊站的時候了。不要再拖延,不要再耍花招。若不選擇與自由的力量站在一起,就是和馬杜羅及他所造成的混亂結盟。」

龐皮歐也將此段發言節錄並發布到推特上。外交部於27日轉發,並呼應說,「台灣與自由的力量站在一起」(Taiwan stands with the forces of freedom.)。

外交部發言人李憲章今天在例會中回答媒體提問,針對委內瑞拉政局則並未直接表態,僅重申政府持續關切委內瑞拉當前情勢變化及對拉美地區的影響,期盼委內瑞拉早日脫離危機,重建民主憲政,恢復人民的自由及正常生活。

李憲章也說,作為國際社會負責任的一員,我政府樂願提供委國難民必要的人道援助,同時也將與美國等理念相近國家保持密切溝通聯繫,共同促進區域穩定,守護以自由民主、人權及法治等共享價值為基礎的國際秩序。

