委內瑞拉危機》美國要各國選邊站 台灣：與自由力量站在一起

2019-01-29 12:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕委內瑞拉陷入危機，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）直言「現在是各國選邊站的時候」，呼籲各國與民主勢力站在一起。對於委內瑞拉政局，外交部正式聲明雖未表態承認瓜伊多領導合法性，不過外交部在推特上轉發龐皮歐發言，並呼應說「台灣與自由的力量站在一起」。外交部今並重申，我政府樂願提供委內瑞拉必要的人道援助。

委瑞內拉反對派領袖瓜伊多於23日自行宣告成為「臨時總統」，取代社會主義派獨裁總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。瓜伊多迅速獲得美國、加拿大與中南美洲「利馬集團」中大部分國家的承認與支持，歐盟也發表聲明，要求不能漠視委內瑞拉人民的聲音。

聯合國安理會並在美國要求下，於26日就委內瑞拉案召開會議，美國國務卿龐皮歐於會議中直言：「現在是各國家選邊站的時候了。不要再拖延，不要再耍花招。若不選擇與自由的力量站在一起，就是和馬杜羅及他所造成的混亂結盟。」

龐皮歐也將此段發言節錄並發布到推特上。外交部於27日轉發，並呼應說，「台灣與自由的力量站在一起」（Taiwan stands with the forces of freedom.）。

外交部發言人李憲章今天在例會中回答媒體提問，針對委內瑞拉政局則並未直接表態，僅重申政府持續關切委內瑞拉當前情勢變化及對拉美地區的影響，期盼委內瑞拉早日脫離危機，重建民主憲政，恢復人民的自由及正常生活。

李憲章也說，作為國際社會負責任的一員，我政府樂願提供委國難民必要的人道援助，同時也將與美國等理念相近國家保持密切溝通聯繫，共同促進區域穩定，守護以自由民主、人權及法治等共享價值為基礎的國際秩序。

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