兩岸和平協議等於中華民國被消滅 綠委轟朱立倫不要躲在岳父後面

2019-01-29 12:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平日前定調九二共識是一國兩制後，前新北市長朱立倫岳父高育仁也提出簽署兩岸和平協議主張；針對是否推動兩岸和平協議，朱立倫今受訪指出，各智庫趕快努力去研究。民進黨立委賴瑞隆砲轟，簽署兩岸和平協議就是中華民國被消滅，台灣淪為中共統治，朱立倫不要躲在岳父和智庫後面。

賴瑞隆表示，從習近平談話可看出九二共識就是一個中國、一國兩制，所以未來若真簽和平協議就是承認一國兩制，走向一個中國道路被併吞之路，全世界都知道一個中國是中華人民共和國，中華民國等於正式被消滅。

「和平協議就是讓中華民國被消滅！」賴瑞隆強調，過去口口聲聲說要捍衛中華民國的那些人，現在提和平協議其實是要消滅中華民國，這些附和中國共產黨說要簽署和平協議的人，都應該對外講清楚，是否接受一個中國就是中華人民共和國，「這個你接受嗎？」

賴瑞隆批評，朱立倫不要只會躲在岳父、智庫後面，大玩兩面手法，既然想代表國民黨參選總統，又盤算著兩岸和平協議，你到底在想什麼？

賴瑞隆指出，所謂兩岸和平協議就是承認一個中國，那個中國是中華人民共和國，台灣只有被一國兩制的份，國內化變成中國一個地區，任何台灣政治人物或政黨，如果要簽這種消滅國家主權、消滅中華民國的協議，就請大聲說出來讓台灣人民檢驗，不要在那請智庫努力研究。

「台灣人民絕對不接受一國兩制的和平協議！」賴瑞隆指出，中華民國的權益如何不被消滅，國民黨和朱立倫都應講清楚，為何要一昧附和中共所提倡的和平協議框架，不必再講毫無共識的九二共識繼續欺騙台灣社會。

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