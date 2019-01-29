8千公務員想回中興新村 陳美伶：水保與地礦署首批進駐

2019-01-29 12:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村原921重建會辦公廳舍，未來將作為水保與地礦署辦公廳舍，今日動工進行耐震補強工程巷，國發會主委陳美伶今天在開工儀式中表示，經調查全國公務員有8000人想到中興新村工作，俟組改獲立法通過，水保與地礦署人員將是首批回中興工作的公務員。

中興新村廳舍活化活化暨水保保持局辦公空間，進行耐震補強及整修工程，今天舉行開工典禮，包括農委會副主委陳添壽、國發會主委陳美伶，立委林靜儀、蔡培慧等人到場執鎚開工，見證中興新村活化新一頁的歷史。包括這座原921重建會辦公廳、人事行政總處辦公廳舍同步進行補強整修，預估工程要1年完工。

陳美伶表示，中興新村是台灣第一座花園城市，感謝南投縣府將大部分區域劃設為文化景觀區予以保存，這裡很美，需要的是行政機能恢復，人能回來，而一等農委會環資部組織條例若獲立委會通過後，該座921重建會辦公廳舍，就是新設的水土保持局與地質礦物署的辦公廳舍，而相信該補強工程一完成，中興新村行政機能恢復的第一塊拼圖即拼上。

陳美伶也說，媒體報導經調查有4000多名公務員想回中興新村工作，這只是中北部的公務員，其實全國8000名公務員想回中興辦公，因此行政院不適合在北部的單位就會至中興新村，讓中興新村風華再現。

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