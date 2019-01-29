被館長罵垃圾 高市體發局長喊冤：從沒接觸

2019-01-29 12:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕館長陳之漢質疑高雄市政府對健力辦比賽有所刁難？痛批

高雄市政府就是垃圾；高市體育發展局代理局長周明鎮今澄清，館長從未與體發局接觸、市府辦活動常尋求商業支持，對於館長批判感到無奈。

健力協會辦比賽需要金援，因此找上館長，館長也豪氣允諾砸百萬提供場地、設備、工作人員等軟硬體，打算辦出台灣最高規格健力賽，但因協會設立在高雄，辦比賽須行文高市體育發展局，傳出體發局對比賽與商業結盟有疑慮？也開出條件，若比賽要移師到林口進行，得連7天開放民眾進場使用器材。

館長對此惱火，自認沒跟政府拿補助，自費提升比賽和選手福利，對自己和公司也沒加分，卻被食古不化的政府機關刁難，高聲質問：「全世界哪個體育活動沒有贊助商？」並嗆高雄市長韓國瑜「高雄市體育處（體育發展局）在做什麼你知道嗎？」館長毫不掩飾不滿，痛批「高雄市政府就是垃圾。」

體發局長周明鎮今說明，從開始到現在，館長並沒有跟運動發展局有任何接觸，再者，整個國手選拔、或競賽也好，是屬於中央事務、體育署核准，並非高雄市政府事務，而體發局所有活動，常會跟商業做結合。

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