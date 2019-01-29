2020年總統大選支持誰？辜寬敏這樣回答‧‧‧

2019-01-29 12:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統府資政辜寬敏今天返回鹿港家鄉，發放5000元大紅包給弱勢家庭，當媒體問到2020年總統大選支持誰時，辜寬敏回答「同款」；再被追問是支持蔡英文？還是賴清德？辜寬敏笑說，支持會當選的人！

針對媒體問到現在台灣的經濟情況時，辜寬敏表示，台灣的經濟不錯呀，像他小時候從彰化到鹿港都是石頭路，兩旁都是田，現在路變這樣寬，兩旁不是工廠就是住宅，台灣經濟沒有不好，人肯吃苦又努力，誰說台灣經濟差？

關於即將到來的彰化縣立委第一選區補選部分，由於民進黨已提名前鹿港鎮長黃振彥，黃振彥今天也特地來跟辜寬敏請安；辜寬敏強調，一定會大力支持黃振彥！

辜寬敏今年是第六年返回鹿港故鄉發放大紅包，針對鹿港鎮的中低收入戶，每戶發放5000元，今年共發放1150戶，共發放575萬元，六年下來已發出現3418萬元的大紅包，再加上急難救助專戶與助學金，已在家鄉發出4781.5萬元。

辜寬敏說，他回到故鄉，比什麼都還要高興，他在台北出生長大，但是每年寒暑假都會回鹿港，他的父親從小教導子女「咱是鹿港人」，只是他說話沒有鹿港腔，但有一次他跟姊姊在美國吃飯，姊姊馬上就認出隔壁桌是鹿港人，因為姊姊說「那個人說英文有鹿港腔」，他還頭次聽說，鹿港人連英語都有鹿港腔！

辜寬敏表示，他的爸爸從小就跟他說，家裡本來很貧窮，都是靠阿嬤替人洗衣掃地來養小孩，父親一再跟他說，他是鹿港人，不能忘記鹿港，不能忘記家鄉，所以，他回到鹿港發紅包，這都是父親對他再三的教育。

辜寬敏強調，他如今回到故鄉來做一點事，心情感到很歡喜，因為辜家受到大家的庇蔭，對於辜家長期的幫忙與愛護；雖然每年只有在鹿港跟鄉親相見一次，但內心非常歡喜，他過年就94歲，希望未來3、5年，還可以跟大家見面！

鹿港鎮長許志宏說，辜寬敏代表的台灣精神，就是鹿港精神！

福興鄉長蔣煙燈則特別來向辜寬敏報告，去年他有來參與發放紅包，今年已當選鄉長，也成為福興鄉首位民進黨籍的鄉長。

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