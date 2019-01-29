家暴虐童法律修正 江啟臣：列國民黨優先法案

2019-01-29 11:35

〔記者林良昇／台北報導〕近期發生多起虐童、家暴事件，引發社會怒火，立院國民黨團總召江啟臣今表示，國民黨團已著手進行整理，將家暴與虐兒刑罰加重法律修正案，列為國民黨團新會期優先法案，以最高順位加速立法程序，嚴懲家暴者與施虐者，回應民眾對公理正義的期待。

江啟臣表示，虐童、家暴事件頻傳，光是短短6天內就有4起虐童案，社會已近忍無可忍，在今天更驚傳狼師幼兒園猥褻4名幼童與狠夫國道砍妻的悚人事件，名主持人吳宗憲都怒而放話要「燒立法院的招牌」，蔡總統上任承諾建構的「社會安全網」，至今也仍是一張破網，無數弱勢婦女兒童，至今仍生活在無比驚惶之中。

江啟臣指出，蔡總統就職的第一天，就在就職演說上表示，「從治安、教育、心理健康、社會工作等各個面向強化社會安全網，讓台灣未來的世代、生活在一個安全，沒有暴力威脅的環境中」去年10月底，蔡總統更接見社會團體並致詞表示：「生命線是整個社會安全網當中，相當重要的第一道防線…要解決這個問題，強化社會安全網是刻不容緩的工作。」

江啟臣說，但令人遺憾的是，蔡總統上任至今快3年，無論是虐童還是受虐死亡人數卻未見改善，據衛福部統計，近5年來，台灣至少有293名兒虐個案死亡，平均每年約有59位受虐兒少來不及長大。社會安全網補漏和強化，是行政與立法部門共同的責任，佔有立院多數席次的執政黨團更是責無旁貸，社會的殷殷期待，何時才能兌現？

「為社會安全『補破網』，不能再等待！」江啟臣表示，他與國民黨團已著手進行整理，將家暴與虐兒刑罰加重法律修正案，列為黨團新會期優先法案，以最高順位加速立法程序，嚴懲家暴者與施虐者，除了回應民眾對公理正義的期待，洗刷台灣「虐童天堂」與「家暴之島」的惡名，更希望我們的婦女和幼兒，能遠離暴力的威脅，生活在免於恐懼的環境之中。

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