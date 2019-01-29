感化教育侵害兒少人權 少輔院將改制為矯正學校

2019-01-29 11:33

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員王美玉、林雅鋒調查發現，少年輔育院雖名為實施「感化教育」，實際卻如同監獄管理，嚴重侵害兒少人權，歷經多年努力，終獲行政院長蘇貞昌善意回應，預計投入20億餘元，將延宕20年的桃園、彰化少輔院改制為矯正學校，讓每年近1100餘名感化教育學生，能接受正常學校教育，維護其受教權。

監委王美玉指出，法務部矯正署目前規劃朝現有占地改建，桃園少輔院朝向一般高中規劃，期程約8年；彰化少輔院朝向技職學校規劃，期程約4年，2院改制預計新增員額198人、工程費20億餘元，未來2校人事費每年需編2億餘元。

監委調查，每年至少有超過10萬名兒少生活在困境中，其中7成來自單親、貧窮或隔代教養家庭；此外，兒少保護案件歷年通報與開案件數亦逐年增長，其中2015年開案家庭戶數最多，達8561件，2016年受理案件數最高，達3萬298件，2017年開案兒少人數最多，顯見相關保護措施刻不容緩。

然而，監委經調查「桃園少輔院買生死亡」、「彰化少輔院曬豬肉」、「誠正中學黃生遭拔指甲虐待」、「彰化少輔院李生遭同儕搥八卦致死」等案後，均指出由少輔育及誠正中學所執行的感化教育問題重重，改制為少年矯正學校已屬必要。

此外，監委另發現我國少年觀護所資源更為短絀，不僅無法發揮法定的鑑別功能來辦理非行兒少分類處置收容事宜，兒少在少觀所中發生的問題，嚴重性不亞於少輔院所執行的感化教育，同時需要政府重視並解決。

監委表示，根據1998年公布施行的「少年矯正學校設置及教育實施通則」，法務部得於6年內就現有的少輔院、少年監獄分階段完成矯正學校的設置，但至今已延宕20年，遲至今年1月內閣改組前夕拜訪法務部長蔡清祥後，始露曙光，也獲行政院前副院長施俊吉具體回應。

監委指出，行政院長蘇貞昌曾說：「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，行政院今召開「尋找脆弱家庭」跨部會會議，監察院除了同樣表達對於社會安全網補破網的重視外，也再度籲請司法院及行政院重視司法兒少人權，並欣見少輔院改制為矯正學校一事露出曙光，期盼相關預算案能儘速通過施行。

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