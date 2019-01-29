2020朱韓配？朱立倫：韓市長最重要的工作是做好市政

2019-01-29 11:22

〔記者陳心瑜／新北報導〕表態參選2020總統大選的前新北市長朱立倫，今天為國民黨提名的新北市第三選區（三重）立委補選候選人鄭世維助選，由於鄭世維打出「三重賣菜郎」，先前又有「朱韓配」的傳言，朱立倫回應，「一切都歡迎」，表示高雄市長韓國瑜最近最重要的工作就是做好市政，也稱讚韓國瑜動作很快，解決高雄5千個坑洞問題，接下來就是招商，讓民眾安居樂業。

對於「朱韓配」的傳言，朱立倫未正面回應，表示大家對於韓市長「有很多想法」，認為韓最重要的是做好市政，解決坑洞問題讓民眾很有感，下一步就是招商，更提到過去新北也是招商第一名，民眾最期待的就是安居樂業，過好日子。

對於新北立委補選，朱、韓都為鄭世維站台，促成另類朱韓合作，朱立倫稱讚韓國瑜是國民黨最優秀的市長，「我們當然是合作」，只要國民黨推出來的候選人，不管是韓市長還是在地的侯友宜市長，或是各地的同志，都會全力支持。

朱立倫說，鄭世維是自己的好朋友，也是過去的賣菜郎，過去擔任新北果菜公司副總經理一段時間，台北果菜公司有韓國瑜，新北果菜公司有鄭世維，相信鄭世維最後會成為最好的立法委員。

朱立倫說，新北成立板橋果菜批發市場的時候，台北果菜公司韓國瑜就有贈匾，雙北果菜公司當時合作非常密切，表示鄭世維菜賣得非常好，差別只在頭髮比韓國瑜多很多。（11:29更新）

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