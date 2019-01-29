盧秀燕談出訪計畫 放下政治不設限

2019-01-29 11:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕昨（28）日出訪香港，今日凌晨才回到台中，對於未來出訪計畫，她表示，出訪對象沒有設限，真正把政治放下，就不會給自己設限，且只有多交朋友，台中經濟才會更好。

盧秀燕昨天率領市府團隊出訪香港，參加「中華出入口商會」會長交接及會員大會，同時見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署友好意向書。另外，中華出入口商會也與分別中國廣東省粵港澳合作促進會、福建省進出口商會簽署友好合作意向書，福建省副省長鄭新聰等人也在場見證，並邀請盧秀燕訪問福建。

針對是否將訪問中國，盧秀燕今日接受媒體訪問時指出，在她的任內，會放下政治，多拚經濟，市府都願意和人家交朋友，唯有交朋友、建立感情，大家才會看見台中，才有意願採購台中產品。

她也說，昨天有幾個國家、中國的省份首長出席觀禮，口頭邀請參訪，她都表示謝意，這段時間因為公務實在太忙，行程多到滿出來，加上即將過年，目前以市政為優先，先讓市民過好年，所以這1個月內大概不可能出訪，等過年後等市政狀況更穩定，若時間上許可，都有可能出訪。

至於是否比照台北市舉辦「雙城論壇」？盧秀燕說，台中市不只和中國某個城市做朋友，只要對台中經濟有幫助，願意採購台中產品，可以一個城市對多個城市，「何必劃地自限」，不只中國城市或港澳地區，世界各國只要願意和台中做朋友，都有可能舉行城市論壇，「朋友越交越多，經濟才會越來越好」。

盧秀燕也強調，出訪對象沒有設限，真正把政治放下，就不會給自己設限，心中有政治，才會那麼多設限，「政治放兩邊，好好拚經濟，才是市民所期望的」。

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