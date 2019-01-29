館長砸百萬辦比賽遭刁難 點名韓國瑜「高雄市政府就是垃圾」

2019-01-29 11:05

〔記者方志賢／高雄報導〕選舉前大力支持高雄市長韓國瑜的成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，前天在直播節目指他自費至少百萬元要辦國手權健力比賽，結果遭高雄市運動發展局刁難，並點名質問韓國瑜，為何高雄的協會、局處如此食古不化？直斥「高雄市政府就是垃圾」。

對於館長指稱，花錢推廣健力賽（含國手權）遭高雄體育處阻擋等，高雄市府運發局澄清：館長陳之漢從未親自或透過他人洽談辦理健力全國性賽事及國手選拔相關事宜。

高市府運發局表示，高雄市歡迎民間企業贊助高雄市各單項運動賽事及選手，公私合力攜手提升更優質的運動與產業發展環境。而中華民國健力協會往年於高雄舉辦相關賽事（如青年盃、菁英盃全國健力賽），運動發展局（原體育處）皆酌予補助並予報名宣傳等行政協助，館長直播所言，似係與中華民國健力協會洽談「全國菁英盃（預定於108年7月舉辦）與國手選拔籌辦」事宜，雙方溝通誤會所致。

運發局說，另全國性比賽與國手選拔賽事，依據體育署相關規定，係由內政部核准立案並經中華奧林匹克委員會承認，或暫行承認之全國性單項體育團體/協會主辦，並報請體育署核備，舉辦地點亦由全國協會選定。

運動發展局指出，目前尚無從得知中華民國健力協會舉辦賽事及場地的規劃，亦從未表示全國健力賽事及國手選拔必須於高雄舉辦，以及單項運動競賽不得與商業結合等說法。

館長前天在直播中表示，健力協會找他合作舉辦比賽，結果運發局表示不准與商業健身房合作，又稱如果要在林口舉辦比賽，必須要7天不限額地開放民眾進場使用器材，如果辦不到就不能主辦比賽，讓館長傻眼「你他媽腦殘嗎？」館長表示，全世界的體育活動都與商業結合找贊助，這樣選手的福利、獎金才會好，他願意出錢、出場地協助台灣運動，「台灣的政府居然去大力地阻擋跟阻止」。

館長痛批，政府辦的比賽「爛得跟狗屎沒什麼兩樣」，但既然政府要閉門造車，那他也不屑，他感嘆明明沒有要補助、不能分獎金，卻還被刁難，「我一樣自己辦成吉思汗的比賽，我不跟你政府辦了，政府就是垃圾、高雄市政府就是垃圾，高雄體育處你在刁難我什麼東西啊！」。

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