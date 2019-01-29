防豬瘟旅行社連坐罰引反彈 蘇揆：防止非洲豬瘟入境人人有責

2019-01-29 10:52

〔記者李欣芳／台北報導〕為防範非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌昨天指示交通部研議，若旅行團旅客夾帶肉品入境，旅行社及相關人員應負起連帶責任，引發旅行業者反彈，對此，蘇貞昌今天上午表示，非洲豬瘟非常嚴重，防疫如同作戰，如果人人抱著事不關己，那非洲豬瘟一定進台灣，非洲豬瘟一進來，養豬業全倒，國家一年損失2000億元，連滷肉飯都沒得吃，外國遊客及各地觀光客也不會來，會影響到旅遊業者。

蘇貞昌上午受訪表示，何況他昨天的裁示特別講到，希望旅行業者、領隊能多呼籲遊客注意台灣的國家規定，並沒有說要搜查行李，防疫如同作戰，國家安全非常重要，防止非洲豬瘟入境人人有責，希望大家一起來把關，保護台灣、保護台灣豬、保護我們的滷肉飯。

觀光局表示，旅行社若未善盡告知責任，依發展觀光條例，危害國家利益，可罰旅行社3萬至15萬元、領隊1萬至5萬元。不過，若善盡告知責任就不會受罰。

政府正全力防範非洲豬瘟病毒侵入台灣，加嚴做邊境等查核把關，蘇貞昌昨進一步指示交通部研議，若旅行團旅客夾帶肉品入境，旅行社及相關人員應負起連帶責任，引發爭議，蘇揆上午在屏東受訪時做以上表示。

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