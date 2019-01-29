蒙古新任代表下月抵任 外交部盼持續強化雙邊關係

2019-01-29 11:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕蒙古駐台代表即將交接，新任代表羅扎亞（ZOLZAYA Lkhagvasuren）將於2月中旬抵任。外交部亞非司司長劉邦治今天說，台灣與蒙古經貿互動近年大幅成長，2017年雙邊貿易總額較前一年大幅成長258.7％，醫衛和教育也是台蒙交流重點，盼新任代表一同繼續強化雙邊交流。

駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處處長、蒙古駐台代表海隆（KHALIUN Panidjunai）將於2月初離任，新任代表羅扎亞則訂於2月中旬抵任。

劉邦治今天出席外交部例會時說，台蒙於2002年互設代表處以來，關係持續穩健成長。根據國貿局資料，台蒙經貿關係近年顯著增溫，尤其2016年到2017年貿易總額大幅成長258.7％。劉邦治說明，原先2016年貿易總額僅約1200萬美元，數額偏低，2017年則成長超過258.7％，達到4484萬美元左右，2018年數額則維持與2017年同期相當規模；我國主要出口貨品例如工業零件、機械產品、食品與成衣等。

劉邦治也說，除了經貿持續增溫，我與蒙古觀光國民互訪人數也呈現漸進式成長，業者也安排蒙古遊客來台醫療健檢觀光行程，促進觀光多面向發展。劉邦治接著說，台蒙交流重點還有醫療和教育，例如衛福部台北醫院長期代為培訓蒙古醫衛人員，台大和馬偕等醫院也定期赴蒙古義診交流；而我國優良的教育系統，也已成為蒙古留學生優先考量的國家，目前在台學生約1400位，人數持續成長中。

劉邦治表示，期盼新任蒙古代表來台後，能一同繼續強化雙邊交流。

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