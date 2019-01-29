不實文宣攻擊對手 反讓對手當選

2019-01-29 10:40

［記者楊政郡／台中報導］台中市烏日區榮泉里前任里長何炎煌，去年九合一選舉競選連任，其子何孟嘉在選前散佈500張不實文宣，誆稱對手「何聰智（已當選、無黨籍）及劉婦經營地下錢莊、侵占振興宮公物、這種人會抹黑、批評，甘有資格作我們榮泉里長！」，在里內沿街投遞該文宣，台中地院判處何孟嘉4月徒刑、褫奪公權2年、緩刑3年，並支付公庫8萬元。

判決書指出，烏日區榮泉前任里長何炎煌（無黨籍），去年角逐連任，選前其子何孟嘉在11月7日在住處，以電腦繕打內容大致為「何聰智（已當選）、劉秀美夫婦經營高利貸公司（地下錢莊）、何聰智侵占振興宮公物、這樣的人只會抹黑、批評、中傷別人，甘有資格作我們榮泉里長！鄉親阿！榮泉里不需要敗類，榮泉里的未來需要大家的選擇」。

上述不實文宣，何孟嘉由電腦列印出來後，拿到影印店影印500張，11月11日與施男（打工，不知情，檢察官不起訴）或自己到處在里內散發，當天中午警方據報，在榮泉里振興街前發現施男，正在散發該文宣，手中還剩276張，全部查扣。

法官審酌被告坦承犯行，又無前科紀錄，給予緩刑機會。

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