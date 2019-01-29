國民黨挺吳派倡美式初選 孫大千：挑香蕉的方法選芭樂

2019-01-29 10:42

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統提名機制未定，上週「挺吳派」中常委提案採「美國開方式總統初選」，黨主席吳敦義也裁示研議可行性，且再度提起過去採全民調也被臨時黨代表大會否決，暗諷換柱事件；國民黨前立委孫大千今天在臉書對黨中央喊話、提出4個疑問，暗酸黨中央不要再出招。

孫大千指出，這是個唯真不破的年代，期待黨內太陽能領悟到「放不下、捨不得、看不開」等於「贏不了」。

孫大千表示，黨中央推動美式初選前，應該先回答4個疑問。首先，當年洪秀柱參選總統時，黨中央是啟動「防磚條款」，根本不是全民調，為什麼總是要混淆視聽？其次，美國、台灣政黨制度完全不同，用挑香蕉的方法來選芭樂，算哪門子的邏輯？

孫大千還提及，在黨內嚴重的人頭黨員問題沒有解決前，要如何進行黨員投票？如果人頭黨員還可以1票抵2票，這不是笑掉大家的大門牙嗎？最後，「失聯黨員」如何認定？黨中央「球員兼裁判」，是否會藉由這個「巧門」，任意灌票？

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