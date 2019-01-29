坦言空戰不足 余天向蔡總統討資源

2019-01-29 10:05

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立委第三選區（三重）補選將於3月16日舉行，民進黨提名的候選人余天今天早上至大同南路掃街拜票、爭取支持，他受訪時表示昨天當面向前主席蔡英文要人、要資源，「我也沒有要他很多資源」，表示目前新北黨部的空戰人才不足，昨天蔡總統則是回覆，黨部可以派幾個人到黨中央學習，「很快」。

面對對手鄭世維將找高雄市長韓國瑜等大咖助選，余天坦言「對我的壓力蠻大」，等大年初一，就會請到「綠營大咖」蔡英文總統、行政院長蘇貞昌助選，大年初一下午蔡總統會到宮廟參拜祈福，早上則是陪蘇院長至板橋參拜。

余天更笑說「太太也算是自己的大咖」，雖然在外面會說幫自己加油，但回家後都不講話，最近氣好像「有稍微比較消一點點，一點點而已」，等過完年也會請太太一同拜票。

國民黨參選人鄭世維，今天早上則是找來已表態選總統的前新北市長朱立倫到三重打保齡球，余天說，不管找誰來，總是要自己努力，坦言壓力蠻大，「韓國瑜現在是當紅炸子雞」，去年民進黨在九合一大選輸得蠻慘，問題一直在大家心裡，壓力很大，因此要更努力翻轉局面。

余天說，時間只剩下一個多月，談對策也來不及，只能勤走，自己明天又要一大早就到市場。

三重過去被認為是綠營鐵票區，但余天說，上次新北市長選舉中，三重全部119個里，扣掉立委選區的三重16里，輸了四十幾票，所以壓力很大，「不然黨中央也不會找我出來」，曾向中央表明給年輕人選，結果還是找了他，只能拚老命，「所以亞萍會生氣，說我又老又窮。」

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