首位「柯家軍」陳思宇挨批打負面選戰 柯P跳針回應…

2019-01-29 10:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北立委補選落幕，白色力量慘敗，外界批評台北市長柯文哲沒有管好首位「柯家軍」陳思宇打負面選戰，憑什麼要民進黨交戰犯，但柯文哲今早受訪對此卻不願正面回應，頻以「台灣選舉費用太高是個問題」迴避媒體提問，即使被點破，他也只說，他認為攻擊的一方跟防守的一方，都應該清楚講清楚就好。

柯文哲今早在市政會議後受訪，談到網友批評都沒有管好白色力量第一代打負面選戰，憑什麼要民進黨交戰犯？柯卻轉移話題指台灣選舉經費太高，錢花太多是事實，為了一年的補選，花那麼多錢還是怪。

面對媒體追問，指柯把話題引導到錢，但外界認為是因為打負面選戰，包含補選前一天指控賄選，以及狂打國籍問題？柯先是回以「哪個地方負面？就講出來啊！」接著說他倒覺得攻擊的一方跟防守的一方，都應該清楚講清楚就好。

隨後柯又跳針再度說，「我跟你講喔，這種選舉費用太高，本來就台灣政治的常態，已經常態到變成不正常變成常態，這才是我們這國家很麻煩的地方。」

因陳思宇慘敗，藍綠都酸柯是僥倖連任，柯文哲說：「人活在世界上，想想也是僥倖」。

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