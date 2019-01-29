不管陳思宇打負面選戰？柯P欲言又止：補選錢花太多是事實

2019-01-29 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨何志偉於北市立委補選中獲勝，並嗆代表白色力量的陳思宇用卑劣手段造謠生事，是他看過「最黑、最骯髒的選舉模式」，網友也質疑台北市長柯文哲未管好陳思宇，又憑什麼要民進黨交出器捐案戰犯。對此，柯文哲今（29）日回應時欲言又止，答非所問僅表示「錢花太多是事實」

對於臉書粉絲專頁在一週內掉了5千個讚，究竟是做了什麼讓原支持者感到不悅，柯文哲表示不可能做一件事人人都喊讚，所以這就像股票一樣起起伏伏，很正常，「這哪有什麼奇怪」、「不可能喊好，也不可能每個都喊打嘛對不對」。而對於是否是受這場選舉影響，柯文哲欲言又止僅說「我不曉得耶」、「不過老實講喔...算了，統計學211萬...」。

而對於網友批評柯文哲未管好白色力量第一代打負面選戰，又憑什麼要求民進黨交戰犯？柯文哲似乎想講什麼又欲言又止：「第一點喔，是不是負面選戰，老實講喔我們沒有那個」、「不過老實講喔，錢花太多是事實，我覺得為了一年的補選花這麼多實在是怪」。

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