習近平錯誤推銷「一中夢」！ 美學者：台灣人不買單

2019-01-29 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平本月初對台講話，宣稱不放棄對台灣動武，引發美國學者在智庫、座談會和媒體上爭辯。美國企業研究所研究員馬明漢（Michael Mazza）表示，習近平錯誤推銷「一個中國」的夢想，台灣人不會買單。

習近平的對台言論引發美國學者爭辯，美國濱州巴克內爾（Bucknell）大學政治學與國際關係教授朱誌群16日《華盛頓郵報》發表評論說，從蔡政府的反應來看，未來幾年台海不會平靜，美國總統川普也可能出賣台灣，以便與中國達成交易。朱誌群說，台灣的前途逃不掉與中國連結在一起，與其將中國推開，台灣或許會希望與北京一起，尋求對民主台灣而言的一個彼此都能接受的結果。

馬明漢27日在美國《國家利益》網站上發表文章，反駁朱誌群的論點，馬明漢認為朱以台灣對習近平言論的反應，而不是探討習近平的言論本身，來推論兩岸關係未來將會「風雨飄搖」，這是「選擇性的事實陳述」，以及「將中國與台灣的關係危險性地脫離現實」，指朱誌群的論點錯誤連篇。

馬明漢指出，總統蔡英文在競選期間，竭盡全力保持兩岸關係穩定，但卻在蔡總統當選之後，中國國台辦拒絕與民進黨政府合作，中國對於蔡總統在就職演說上釋放的善意，指稱是「沒有完成的答卷」。中國也持續對台灣施壓，暫停許多的官方兩岸交流機制，採取經濟脅迫，加強對台灣的軍事恐嚇，並企圖在國際社會上進一步施壓台灣。

馬明漢認為，簡單來說，蔡總統致力於維持兩岸現狀，習近平卻有意推翻這個現狀。馬明漢說，朱志群忽略習近平將「一國兩制」與「九二共識」連結的事實，還將兩岸談判未能舉行錯怪在蔡政府身上，但事實上，蔡政府一直在尋求與北京的對談，北京卻對台灣設下嚴苛的政治前提。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/