北市局處首長懸缺眾多 藍綠議員齊批柯文哲

2019-01-29 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲連任成功後，不僅副市長懸缺未補齊，還有多位局處首長仍找不到人，藍綠議員對此直言，柯文哲人緣差、人才庫貧乏，導致局處首長懸缺仍未補齊，對台北市市政影響甚大。

根據《聯合報》報導，國民黨市議員王鴻薇指出，柯文哲小內閣找不到人已是長久問題，像是過去地政局、財政局的首長用「兼任」頂替，顯示北市府團隊欠缺吸引力，柯文哲先前說要海選，結果變「大海撈針」，首長懸缺跟柯文哲領導風格十分相關。同黨市議員鍾小平指出，柯文哲找不到人願意進入市府做事，顯現柯文哲人才庫貧乏，尤其像工務局長如此重要的局處都找不到人，對市政的影響很大。

民進黨市議員許淑華則表示，柯文哲在過去4年來換了20多位局處首長，導致人才不願進入市府，像是文化局長是內部從商業處長調任，如今工務局恐怕也是面臨到同樣狀況，建議柯市長直接從內部找人，不然懸缺會更久。同黨市議員簡舒培則是直言，「柯文哲就是人緣差，才會找不到人」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/