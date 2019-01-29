週刊爆美女議員打包小鮮肉 「議會霍建華」連2晚進愛巢

2019-01-29 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任模特兒、主播的國民黨台北市議員鍾沛君去年7月離婚，不到半年多就傳出恢復熱戀，就職議員滿月被爆有緋聞對象，與號稱「議會霍建華」的辦公室主任藍恭唯傳出熱戀中，且連2晚在愛巢過夜。

根據《鏡週刊》報導，鍾沛君26日與藍恭唯跑行程，下午藍開賓士載鍾回北市瑞安街住處「璽朵瑞安」，期間兩人一起過夜，隔天一早兩人才開奧迪休旅車出門，27日藍又入住鍾家，兩人幾乎形影不離，外出跑行程也都愛相隨，看似相當甜蜜。

報導指出，藍恭唯小鍾沛君6歲，長相酷似男星霍建華，頭髮造型有金城武、林志穎及郭富城年輕出道時的風格，2016年立委選戰曾加入蔣萬安團隊，後退出政壇，直到2017年又重回國民黨為當時參選議員的黃子哲輔選。

針對週刊報導，鍾沛君解釋，她最近從瑞安街租屋處5樓搬到坪數較大的6樓新房，所以26日那天請弟弟、藍恭唯一起幫忙搬家，搬完家後藍和弟弟在客廳打電玩，隨後一起睡在客廳的沙發床。

她表示，原本弟弟27日一早也要一起出門，但他當天不想起床，藍才會直接開車載她去和其他助理會合。至於和藍恭唯的關係，鍾沛君強調，藍與他的弟弟同年次，2人很合得來，競選期間藍也幫了她很多忙，和藍是單純的朋友、姊弟關係。

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