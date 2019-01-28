中國若想將台灣「斷網」 智庫曝可能採取這2招…

2019-01-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕我國國防部轄下的國防智庫「國防安全研究院（INDSR，簡稱國防院）」在近日發表的一份研究報告指出，中國若是想將台灣的網路攻擊到「斷網」，可能透過兩種方法。

根據這期的《國防情勢月報》，國防院的網路作戰與資訊安全研究所代理所長曾怡碩指出，若是中國想介入我國的網際網路，甚至惡意將台灣的網路「斷網」，有2種可能的做法；其一是切斷連接台灣與外界聯繫的「跨國海底光纖電纜」或攻擊台灣的海纜登陸站；二是透過主權爭議，要脅「網際網路名稱與數字位址分配機構」更改台灣的根網域，進而控制並切斷台灣的網路。

他表示，就算是中國有潛艇，但想直接破壞設置在海床上的海纜，也是有相當大的難度；所以中國可能針對深度小於300公尺、埋在大陸棚部分的海纜，或是台灣擁有的4個海纜登陸站進行破壞，是中國可行的做法。

第二個方法，是中國向網際網路名稱與數字位址分配機構（ICANN）施壓，以主權議題為由要求更改台灣的根網域名稱，例如將「.tw」改為「.cn」，之後進而要求ICANN改變邊界閘道協定（BGP）的國家自治系統號碼（ASN） ，使中國當局可以用BGP挾持通往台灣的資料流量，形同以政治干預切斷台灣對外網路。

曾怡碩指出，目前台灣有4個海纜登陸站，12條光纖電纜、8個國際海纜電路出租業務業者，已具備相當的海纜備援能量；但面對中國可能進行的打擊破壞，也可藉由設置用自動識別系統（AIS）來做攻擊前的預警；《美國之音》報導，曾怡碩強調，根網域名的改變不僅會直接影響到台灣在國際上的網絡名稱，更會讓中國可以藉此劫持「路由協定」，讓所有出入台灣的網路數據都可能遭中國當局截取或監視，他呼籲政府應積極對國際機構與網路社群進行遊說，尋求國際奧援以捍衛台灣網域名稱。

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