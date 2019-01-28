「市長座車司機也要酒測」黃偉哲肯定警方執法不畏特權

2019-01-28 23:25

〔記者王俊忠／台南報導〕改名為「加強重要節日安全維護工作」的國內「春安工作」今年從今晚10點啟動，台南市長黃偉哲晚間9點多到市警局五分局主持啟動儀式。對於警察局長黃宗仁說警察會流血、流汗做好治安工作；黃偉哲認為，只要執法謹慎小心，警察可以流汗就做好治安、不必流血。

黃偉哲並跟大家分享近日1個小故事，他透露，10幾天前，他的座車行駛在路上，被警察攔檢，員警表明要對座車司機酒測，司機告訴員警「這是市長座車」，員警聞言淡淡地回說「市長座車的司機也要接受酒測」。

對此，黃偉哲肯定警方執法沒有受特權影響，希望員警執法一切都能秉公處理，在執法時態度可以和緩、但立場一定要堅定，相信這麼持續下去，台南市的治安滿意度能繼續保持全國最高成績。

黃偉哲與市警局表示，今年加強重要節日安全維護工作從1月28日晚間10點開始，到2月11日晚間12點結束，為期15天，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大重點工作主軸，警察績效回歸常態，過年治安、交通工作不打折，讓民眾安心過好年。

啟動儀式後，黃偉哲與警局高層到北區慰勉守望相助隊與路檢員警，並送2千個暖暖包給全市16個分局執勤員警。

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