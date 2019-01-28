行政院「因應非洲豬瘟決策會議」 蘇揆提醒落實防疫

2019-01-28 22:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」，行政院長蘇貞昌聽取部會報告現階段防疫工作，請相關單位確實落實防疫工作，共同解決問題，阻絕非洲豬瘟疫情於境外。

行政院表示，本次會議由農委會、財政部、內政部、海洋委員會、環保署、經濟部等14部會，針對豬瘟防疫分為三階段報告並進行討論，第一階段「預防準備期」：現階段防止疫情進入台灣；第二階段「疫情發生期」：假設已發生豬瘟疫情，政府該如何因應；第三階段「復原期」：疫情發生後，要如何復原及善後等情形。

蘇揆聽取農委會針對非洲豬瘟防疫、模擬演練、邊境檢查、產銷因應策略、防疫宣導等報告後指出，請各部會針對豬隻撲殺、焚燒及掩埋等疫情發生後的情境務實演練，並對於疫情發生後廚餘的處理方式預作因應及掌控。

針對內政部報告機場、港口入境人車加強查核，桃機旅客手提行李全面檢查，蘇揆表示，邊境防疫把關很重要，請務必嚴格準備，不能掉以輕心，感謝相關單位加強查驗工作及人力。

另請環保署加速檢核蒸煮設備，讓廚餘可蒸煮至90度以上，請相關部會盤點所屬機關、學校及部隊目前處理廚餘的情形，並掌握縣市回收廚餘的據點及回收量。

針對需增加的焚化廠、掩埋場及化製廠等，也請及早準備因應，避免未來發生疫情時造成恐慌。

蘇揆指出，請經濟部儘速完成盤點，預作疫情爆發時掩埋豬隻所需準備，並針對緊急狀況發生時，研議因應國內豬肉市場供需失衡時的配套措施。

蘇揆提及，他擔任行政院長後赴桃園機場視察非洲豬瘟防疫工作，當時手提行李抽檢率僅30%，他當場要求對高風險地區手提行李100%查驗。春節即將來臨，民眾將大量出入境，請相關單位防制可能走私的管道，並對於欲返回中國的陸配在機場加強宣導不得攜帶肉品回台。

對於違規的外籍旅客也積極追查罰鍰，若未繳清罰鍰則禁止其入境；如有旅客參加旅行團夾帶肉品進入台灣，導遊及旅行社應負擔連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/