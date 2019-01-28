友柯、柯黑看法一致 王世堅：騙子終極目標是組詐騙集團

2019-01-28 20:34

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推子弟兵陳思宇參加台北市第二選區（士林、大同）立委補選，得票率僅11.99％，各界關注柯是否組黨角逐2020立委併總統大選。一位綠營友柯人士觀察，補選失利，可能加速柯組黨，因「柯家軍」需要空氣票加持。「柯黑」台北市議員王世堅也認為柯會組黨，他說，因為騙子生涯終極目標就是組一個詐騙集團。

綠營友柯人士觀察，補選這麼短時間、「柯家軍」沒組織票，資源沒人家多，仍有12％選票，柯也會去算總統大選夾帶空氣票，會受那些因素影響、若是組黨則會有空氣票加持，接下來怎麼調整？

該人士認為，柯文哲推陳思宇補選，就是跟民進黨翻臉、要選總統；柯個性激不得，會用「下次讓你跌破眼鏡」做反擊，補選失利可能讓柯加速組黨；誰知道2024是不是高雄市長韓國瑜選總統？對柯而言選2020是利大於弊，能撈多少票就盡量撈。

王世堅認為，柯文哲背後那股中共勢力想在台灣政壇興風作浪，支持柯選總統裂解綠色力量，即便沒當選，也達裂解目的，中共目標要不費一兵一卒接收台灣，畢竟打仗要花費上千億元，還會造成中國國內動盪、影響外資信心，最低代價方法就是利用台灣選舉制度；柯也一定要組黨，因為比起過去散兵游勇，騙子生涯終極目標就是組一個詐騙集團，再翻新騙術。

談到陳思宇落選，王世堅則奉勸年輕人最寶貴是純真，如果陳乾脆一個人無黨籍參選，不要打「柯家軍」名號，即便落選，也會現在不到1萬票好看多，民眾也會肯定年輕人單打獨鬥，他仍認為陳跟錯人，選民不是傻瓜；而柯文哲則嚴重誤判，士林、大同區是綠色票倉，也忘了柯去年連任在綠營票倉贏很多票，是邊開票邊投票的棄保作用所導致。

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