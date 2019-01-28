看這裡！韓國瑜春節發紅包第二波行程出爐

2019-01-28 19:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長長韓國瑜上任後第一個農曆春節，民政局推出廟宇走春發紅包，第二波行程今天出爐，2月由美濃天后宮打頭陣。

民政局長曹桓榮表示，市長韓國瑜自1月26日至2月20日前往廟宇走春發紅包，將於1月31日到梓官區中崙城隍廟、通安宮、大寮區朝中宮、鳳山代天府，近期陸續完成1月行程，每次發放1000個紅包，民眾大排長龍，開心領取紅包，2月起由美濃天后宮打頭陣，後續時段將配合市長行程陸續公告。

2月1日到美濃天后宮、旗山天后宮，2月2日是內門紫竹寺、南海紫竹寺、大樹鳳山寺、大社青雲宮，2月10日是大年初六是楠梓右昌元帥廟、左營舊城城隍廟、鼓山內惟神福祠、鼓山代天宮，2月11日是大年初七前金萬興宮，2月12日大年初八是路竹一甲觀音亭、岡山壽天宮。

民政局長曹桓榮表示，農曆春節一直是民眾心目中最重要的節日，忙碌一整年後闔家團圓，共享歡聚天倫之樂，都會安排至寺廟拜拜祈福走春，祈求來年一切順利平安，生活富足，相信在市長帶領市府團隊共同努力打拚之下，一定可以讓民眾安居樂業，各行各業都能發大財，平安幸福。

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