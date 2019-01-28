氣爆善款被抹黑 段宜康怒：責任推陳菊就可繼續過日子

2019-01-28 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄氣爆善款運用近期頻遭刻意操作，連得獎的紀念裝置藝術也被點名，前高市文化局長尹立則在臉書回批，有特定立場或為政治抹黑的人在操作，「這些造假抹黑的還算是人嗎？」對此，民進黨立委段宜康也在臉書力挺尹立，怒批把責任都推給前朝陳菊市府，就可以繼續過日子了。

尹立昨夜透過臉書表示，近日接到友人傳訊息，點名文化局執行的紀念裝置藝術計畫，被簡化的謠言所引導，強調這件作品經過嚴謹程序推動，且剛得到第六屆台灣景觀大賞「優質獎」，連得獎作品也要造謠抹黑、大打泥巴戰，讓各類假訊息充斥，製造社會對立，已經不知道有多少次解釋，但有特定立場或為了政治抹黑的人，願意聽進去嗎？

他更呼籲，文化局有提供相關內容的圖表，請大家至少先讀一下，不要急著栽贓抹黑。

對此，段宜康今天也在臉書分享尹立的貼文，不滿的說「造謠抹黑陳菊市府團隊處理高雄氣爆的過程，很方便；因為高雄敗選之後，大家把責任往陳菊團隊身上一推，就可以繼續過日子了。」

段宜康更痛批，「媒體跟著一窩蜂追打，難道不必先查證？」

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