黨員毆警亮黨證 民進黨台北市黨部：如無異議開除黨籍

2019-01-28 19:04

首次上稿 18:45

更新時間 19:04

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨萬華區黨員張姓男子涉嫌毆警，還在「爆料公社」發文稱本來想「殺警」，但「感謝民進黨黨證讓他交保回家睡覺」。

民進黨台北市黨部表示，25日毆警的男子經查證確為民進黨萬華區黨員張晏榕，張男暴力襲警、公然恐嚇，已由警方查明依法嚴辦，並依「傷害」、「妨害公務罪」嫌送辦，市黨部已移送執委會，以「最嚴厲黨紀」處分！

市黨部主委陳正德說，還全案需經2月19日執委會決議、評委會覆議，如異議就開除黨籍。

對於張男稱民進黨黨證讓他交保回家睡覺，陳正德表示，張男襲警時並未拿出黨證，是事後自己PO上網「囂俳（台語，指囂張）」秀黨證給大家看，他表示，張男一點也不珍惜這個黨，只是拿黨證來囂俳，而且民進黨證也沒得囂俳，民進黨是認同理念的「陣頭」所組成，加入這個黨是認同理念，張男錯認黨證功能，不是拿來囂俳、做壞事用的；希望黨中央最嚴厲處分開除黨籍。

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