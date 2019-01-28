民進黨新潮流「台灣新社會智庫」被砸 警方火速逮怪客

2019-01-28 18:29

〔記者王冠仁／台北報導〕位在台北市濟南路的民進黨新潮流辦公室「台灣新社會智庫」，今天早上忽然遭一名怪客持磚頭砸毀辦公室玻璃門，砸門後還貼了一張「抗議信」在門口處，信中控訴民進黨新潮流集團「吃香喝辣，不知民間疾苦」，更點名蔡英文、陳菊、段宜康等人是「偽政客」。警方獲報調閱監視器畫面追查，今天下午循線逮到涉案的58歲男子江添福。

警方調查，江添福早期曾為了農民運動走上街頭，是街頭運動的老前輩。他今天早上11點多獨自一人前往濟南路的「台灣新社會智庫」辦公室，不由分說拿出紅磚頭，朝辦公室的玻璃大門猛砸。

玻璃大門應聲碎裂，辦公室內人員嚇得說不出話，江砸完玻璃門後再拿出一張抗議信，張貼在門口旁後離去。江在信中說，他曾在1988年上街抗議「自焚沒死」，年輕時代犧牲奉獻，「如今又老又窮」。

警方獲報追查，調閱監視器畫面循線到江的內湖住處逮人。雖然目前「台灣新社會智庫」尚未提告，但警方將深入釐清有無其他隱情。

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